Samsung Galaxy S22 Ultra a meno di 1.000 euro da Comet, consegna gratuita

Mentre prosegue il volantino del Doppio Sconto IVA, prorogato da Comet fino all’8 febbraio 2023, la stessa catena di distribuzione rilancia altre offerte esterne alle iniziative promozionali ora attive. Tra le tante, segnaliamo lo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra a un ottimo prezzo per un periodo di tempo non specificato.

Prima di analizzare i termini della promozione in sé, è doveroso rivedere le specifiche tecniche dello smartphone: Samsung Galaxy S22 Ultra è dotato del chipset proprietario Exynos 2200 e, sempre sotto la scocca, di una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 45W. In questa specifica versione, poi, si trovano 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione non espandibile. Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici di diagonale con risoluzione di 3088 x 1440 pixel e refresh rate massimo di 120Hz, mentre lato fotocamera figurano quattro lenti posteriori, di cui la principale da 108 MP, e una anteriore da 40 megapixel.

L’offerta rilanciata da Comet consente di acquistare questo device a 949 euro al posto di 1.280 euro, ovvero al 25,9% in meno. La consegna a domicilio è gratuita e garantita entro il 9 febbraio in caso di ordine oggi, 3 febbraio 2023. Il pagamento può essere peraltro completato in tre rate senza interessi da 316,33 euro al mese selezionando il piano con PayPal al momento del check-out online. In aggiunta, è possibile richiedere il ritiro gratuito presso il punto vendita Comet più vicino se preferito alla consegna dopo una settimana.

In chiusura, ricordiamo che la gamma Samsung Galaxy S23 è arrivata in Italia se preferite il modello di ultima generazione.