Samsung Galaxy S22 Ultra da 1 TB esiste, ma sarà venduto solo in pochi mercati: ecco quali

Man mano che si avvicina la presentazione dei Samsung Galaxy S22, le caratteristiche tecniche dei device si fanno sempre più chiare. In particolare, l'attenzione dei fan è tutta incentrata su Samsung Galaxy S22 Ultra, del quale sono anche trapelati online i primi benchmark, che mettono a confronto il chipset Exynos 2200 con lo Snapdragon 8 Gen 1.

Tra le poche incognite ancora esistenti sullo smartphone top di gamma del produttore coreano vi è quella relativa all'esistenza di un S22 Ultra con memoria da 1 TB: qualche giorno fa, infatti, dei leaker hanno riportato che il Samsung Galaxy S22 Ultra da 1 TB sia stato cancellato. Oggi, invece, nuove informazioni condivise dal tipster Roland Quandt sembrano suggerire che il modello da 1 TB dell'S22 Ultra esista, ma anche che esso verrà commercializzato solo in pochi mercati.

Ciò potrebbe anche spiegare perché tale versione del telefono non fosse presente né nell'ultimo mega-leak sui Galaxy S22 né nell'enorme leak dei materiali promozionali dei Samsung Galaxy S22. Quandt, comunque, ha scritto sul proprio profilo Twitter: "Posso confermare il Galaxy S22 da 1TB esiste. Non arriverà in tutti i mercati, però".

Quandt non ha spiegato a quali mercati si riferisca, ma con ogni probabilità, come specula anche GizmoChina, l'S22 Ultra da 1 TB sarà disponibile in Europa e Stati Uniti, mentre negli altri mercati il dispositivo arriverà al massimo a 512 GB di memoria. Se il leak di Quandt fosse confermato, il Galaxy S22 seguirebbe le orme del Galaxy S10 Plus, uscito nel 2019 con 1 TB di storage interno.

Al momento, comunque, sappiamo per certo che Samsung Galaxy S22 Ultra avrà uno Snapdragon 8 Gen o un Exynos 2200 come proprio chipset, a seconda del mercato di riferimento, e una RAM da 12 GB o da 16 GB. Lo schermo del device sarà un display AMOLED 2x da 6.8" in QHD+, con il supporto all'HDR10+ e al refresh rate automatico fino a un massimo di 120 Hz.

La fotocamera del device dovrebbe comprendere quattro obiettivi, ovvero una lente principale da 108 MP con apertura f/1.8, un grandangolo da 12 MP f/2.2 e due teleobiettivi da 10 MP con apertura f/2.4 e f/4.9. Infine, il device avrà una batteria da 5.000 mAh con fast charging fino a 45 W, che dovrebbe garantire una ricarica dallo 0 al 70% in soli 30 minuti.