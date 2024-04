Samsung Galaxy S22 Ultra da 128GB a questo prezzo è un VERO AFFARE

La giornata di sconti targata Amazon prende il via con una super offerta sul Samsung Galaxy S22 Ultra, che nella variante da 128 gigabyte può essere acquistato al prezzo più basso di sempre.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è disponibile in offerta a 768,01 Euro, il 10% rispetto al prezzo mediano di 853,34 Euro, ma anche il prezzo più basso di sempre. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì prossimo per coloro che effettuano l’ordine entro 8 ore e 59 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, mentre non è presente alcuna indicazione in merito alla scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

Lo smartphone è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, cinque fotocamere tra cui una lente da 108 megapixel e 128 gigabyte di memoria. Nella confezione è presente anche il caricatore da muro.

