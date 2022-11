Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 256GB crolla al minimo storico su Amazon

Ormai lo sanno tutti: la settimana del Black Friday 2022 Amazon è iniziata. In questo contesto, sono parecchie le offerte su prodotti Tech attive: tra queste, si fa notare uno sconto importante sullo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G.

Infatti, il dispositivo viene adesso venduto a un prezzo pari a 999,90 euro su Amazon Italia. Dalla versione italiana del noto portale e-commerce apprendiamo che precedentemente il costo del dispositivo era di 1.379 euro. C'è dunque di mezzo un possibile risparmio del 27%, ovvero è possibile usufruire di uno sconto di 379,10 euro.

Il modello coinvolto è quello da 12/256GB (nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il caricatore è incluso): mediante tool esterni siamo venuti a conoscenza del fatto che si tratta del prezzo minimo storico su Amazon Italia per questa variante del dispositivo. Vale la pena però farvi notare che, al momento in cui scriviamo, la disponibilità risulta limitata. Per il resto, se siete interessati al dispositivo coinvolto, potreste voler dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (uscita a febbraio 2022).

Per quel che concerne, invece, il periodo di offerte in generale, potreste voler restare aggiornati sulle promozioni in arrivo. A tal proposito, potrebbe dunque interessarvi "fare un salto" sulla pagina riassunto del Black Friday 2022. Inoltre, potreste voler consultare anche il canale Telegram delle offerte.