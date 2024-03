Samsung Galaxy S22 Ultra 5G e Galaxy SmartTag2 sono in offerta su Amazon, che prezzi!

Continuano le promozioni di primavera targate Amazon, che quest’oggi permette di acquistare a prezzo ridotto anche Galaxy S22 Ultra 5G da 128 gigabyte ed il localizzatore Galaxy SmartTag 2.

SUPER SCONTO su Galaxy S22 Ultra

Nello specifico, il Galaxy S22 Ultra 5G, nella variante con 128 gigabyte di storage e bundle con caricatore incluso, può essere acquistato a 799 Euro, in calo significativo rispetto ai 979,33 Euro medi richiesti da Amazon, che garantisce la consegna entro venerdì per coloro che effettuano l’ordine entro 9 ore e 52 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Il modello in questione è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, cinque fotocamera da 108 megapixel ed è caratterizzato da una scocca phantom black. Possibile anche effettuare il pagamento in cinque mensilità a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis.

In sconto segnaliamo anche il Galaxy SmartTag2, il localizzatore Bluetooth con design compatto, batteria a lunga durata e resistenza all’acqua IP67. Il dispositivo, in una confezione con un solo pezzo, è disponibile a 22,90 Euro, il 43% in meno rispetto ai 39,90 Euro di listino. In questo caso la consegna senza costi aggiuntivi è garantita già per domani per coloro che effettuano l’ordine entro 4 ore.