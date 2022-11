Samsung Galaxy S22 Ultra 5G in offerta su Amazon: 30% di sconto e minimo storico

Altro sconto molto interessante proposto in giornata odierna da Amazon. Il colosso di Seattle sconta il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, nella versione con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli della promozione:

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.8’’ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Burgundy 2022 [Versione Italiana]: 899,90 Euro (1279 Euro)

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la disponibilità viene indicata solo su due unità, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per lunedì 7 novembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri permette di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2023 per gli ordini effettuati dal 1 Novembre 2022.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per evitare di perdere l'offerta che, dati alla mano, porta lo smartphone al minimo storico.

E' possibile anche scegliere il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 75 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Tramite la scheda prodotto si può anche aggiungere l'estensione della garanzia per due anni contro danni accidentali a 142,69 Euro o contro furto e danni accidentali a 164,15 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.