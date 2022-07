Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ancora in offerta per il Prime Day: risparmio di 280 Euro!

Dopo aver riportato gli sconti sugli smartphone POCO e Xiaomi, torniamo a trattare le promozioni proposte dal colosso degli e-commerce. In occasione del Prime Day 2022, infatti, viene scontato anche il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, che viene proposto ad un prezzo davvero molto interessante.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G in offerta

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.8’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]: 1099 Euro (1379 Euro)

Amazon propone sia il pagamento in un'unica soluzione, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per lunedì 18 Luglio 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, sia quello in 12 rate a 91,59 Euro.

Si tratta senza dubbio di un ottimo prezzo, sullo smartphone top di gamma 2022 di Samsung, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione del Samsung Galaxy S22 Ultra.

L'offerta è disponibile esclusivamente per gli abbonati al Prime fino alle 23:59 di oggi, 13 Luglio 2022, l'ultima giornata del Prime Day. Chiaramente, beneficia di tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche tradizionali.

In occasione della giornata dedicata agli iscritti al suo programma ad abbonamento, inoltre, Amazon propone anche uno sconto sul TV LG OLED C1, che cala ulteriormente rispetto al prezzo proposto ieri.