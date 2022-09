Samsung Galaxy S22 Ultra 5G in super offerta del 22% su Amazon Italia

Al netto delle offerte Amazon su dispositivi Apple, torniamo a soffermarci su quanto messo a disposizione dal noto portale e-commerce in termini di promozioni tech. A tal proposito, è stata avviata una promozione importante sullo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G.

Infatti, il dispositivo viene adesso venduto, con caricatore incluso, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, a un prezzo di 999 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale e-commerce di Andy Jassy e soci, in precedenza il costo del prodotto era di 1.279 euro. C'è dunque uno sconto del 22%, ovvero si possono risparmiare 280 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione, ma è bene dare un'occhiata anche a quanto offerto sullo smartphone da parte degli altri principali negozi online. Infatti, fate attenzione a MediaWorld: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, sempre 8/128GB, viene proposto in questo caso a un costo pari a 995 euro. Da Unieuro, invece, il prezzo è di 999 euro.

Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul dispositivo, considerando anche il fatto che viene infranta la "barriera psicologica" dei 1.000 euro. Per il resto, se volete informarvi ulteriormente in merito al prodotto coinvolto, potreste voler fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra 5G.