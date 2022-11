Samsung Galaxy S22 Ultra a meno di 900 euro da Unieuro per il Black Friday 2022

È già giunto il momento del Black Friday 2022 presso le maggiori catene di distribuzione italiane, Unieuro compresa. Oltre allo Speciale Apple Black Friday attivo fino al 16 novembre, tra le tante offerte del mese di novembre è doveroso evidenziare la disponibilità di Samsung Galaxy S22 Ultra a meno di 900 euro.

Grazie al volantino Temptation Black Friday, infatti, l’ultimo smartphone top di gamma del colosso sudcoreano viene proposto, nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione (non espandibile), a 869 euro al posto di 1.279 euro, con spedizione gratuita e pagamento effettuabile in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal.

Ma vediamo nel dettaglio le specifiche tecniche: oltre alle soluzioni lato memoria citate appena sopra, Samsung Galaxy S22 Ultra ha sotto la scocca il SoC proprietario Exynos 2200 e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 45W. Lo schermo in dotazione è il pannello proprietario Dynamic AMOLED 2X visto anche nei flagship Samsung delle generazioni precedenti, in questo caso con diagonale pari a 6,8 pollici, refresh rate massimo di 120Hz con minimo a 1Hz, e risoluzione di 3088 x 1440 pixel. Dulcis in fundo, lato fotocamera si trovano quattro sensori posteriori – principale da 108 megapixel – e singolo frontale da 40 MP.

