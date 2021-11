Samsung Galaxy S22 Ultra appare nelle prime foto dal vivo: c'è la S Pen!

Samsung Galaxy S22 Ultra è apparso nelle prime fotografie dal vivo, sorprendendo tantissimi utenti e tipster del settore. A poco più di un mese dal leak dei presunti render, finalmente abbiamo la prima conferma del design del prossimo smartphone ammiraglia della gamma Galaxy S.

Per la “gioia” di Samsung, che da tempo sta cercando di combattere i leak di fotografie e specifiche tecniche, Jon Prosser di Front Page Tech ha pubblicato in rete una serie di scatti che svelano Samsung Galaxy S22 Ultra in ogni dettaglio. Rispetto al predecessore Galaxy S21 Ultra si notano alcune differenze che faranno sorridere gli amanti della gamma Galaxy Note, apparentemente abbandonata dal colosso sudcoreano per quest’anno.

Galaxy S22 Ultra, infatti, ha un design più rettangolare anche se con bordi leggermente curvi, e soprattutto giunge dotato della S-Pen contenuta direttamente nello scompartimento apposito nella scocca dello smartphone. Ciò fa sì che il dispositivo sia più spesso, ergo più simile al Note stesso.

Per quanto concerne il comparto fotocamera, i render ci avevano abituato già al nuovo design scelto da Samsung: ogni sensore posteriore è a sé stante e non c’è un’isola unica a ospitare ognuno di essi. Anteriormente, invece, troviamo il notch punch-hole centrale. Non mancano poi le specifiche della quad-camera posteriore: sensore principale da 108 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e doppia telephoto da 10 MP rispettivamente con zoom 3x e 10x.

Sempre restando sul comparto tecnico, il pannello dovrebbe essere un AMOLED QHD+ da 6,8 pollici con refresh rate di 120Hz; sotto la scocca, invece, dovrebbe approdare il chipset Exynos 2200 assieme a massimo 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione. Come in altre occasioni analoghe, però, consigliamo di prendere questi rumor cum grano salis.

Restando nel mondo Samsung, oggi in rete sono apparsi anche i render di Galaxy Tab A8.