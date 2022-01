Samsung Galaxy S22 Ultra: i nuovi benchmark sono deludenti?

Secondo gli ultimi leak, Samsung Galaxy S22 Ultra sarà un ottimo smartphone fotografico. Purtroppo, però, il telefono potrebbe rivelarsi estremamente carente sul piano hardware, soprattutto se i più recenti benchmark di Samsung Galaxy S22 Ultra trapelati in rete dovessero essere confermati quando il telefono uscirà sul mercato.

In realtà, a dicembre abbiamo già potuto vedere i risultati di un primo benchmark di Samsung Galaxy S22 Ultra, che sembravano tutto fuorché impressionanti: lo scorso mese, però, abbiamo imputato lo scarso risultato al fatto che il modello testato potesse essere un prototipo di Samsung Galaxy S22 Ultra, le cui prestazioni sarebbero migliorate con la release ufficiale del telefono.

Oggi, invece, dei nuovi benchmark di Samsung Galaxy S22 Ultra mostrano dei risultati del tutto comparabili con il test precedente, in cui il device aveva fatto registrare 1219 punti in single-core e 3154 in multi-core. I risultati dei due nuovi benchmark, uno risalente al 29 dicembre e uno al 4 gennaio, sono invece i seguenti:

29/12/2021: 1014 punti in single-core; 3415 punti in multi-core;

04/01/2022: 1226 punti in single-core; 3462 punti in multi-core;

I test, effettuati tutti su GeekBench 5, non sembrano mostrare grandi differenze rispetto al benchmark di inizio dicembre, il che potrebbe bastare per convincerci di essere di fronte alle prestazioni definitive di Samsung Galaxy S22 Ultra.

Un'altra particolarità è che i due benchmark del 29 dicembre e del 4 gennaio sono stati eseguiti su dispositivi dotati di chipset diversi, cioè su un S22 Ultra dotato di Snapdragon 8 Gen 1 e sullo stesso smartphone con SoC Exynos 2200: ciò, oltre a confermare le scarse potenzialità dei chipset Exynos 2200, sembra anche mostrare che il nuovo SoC di Qualcomm non sarà ottimizzato per il nuovo flagship di Samsung.

Ad ogni modo, i benchmark sono stati effettuati usando il modello "base" di Galaxy S22 Ultra, quello con 8 GB di RAM: è probabile che i risultati migliorino in caso venissero testate le varianti del telefono con 10 e 12 GB di RAM, che potrebbero far registrare punteggi sensibilmente più elevati.