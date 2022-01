Samsung Galaxy S22 Ultra: dei benchmark positivi compaiono finalmente online

L'annuncio ufficiale di Samsung Galaxy S22 dovrebbe ormai essere imminente: intanto, mentre Samsung si prepara a svelare al mondo i suoi prossimi telefoni flagship, leaker e rumor cercano di anticiparla. Oggi, per esempio, sono trapelati in rete dei nuovi benchmark e dei render di Samsung Galaxy S22 Ultra, il modello high-end della linea S22.

Attorno a Samsung Galaxy S22 Ultra si sono generate molte aspettative, perché il telefono sarà l'erede dei Samsung Galaxy Note, i phablet del colosso coreano ufficialmente cancellati lo scorso anno. Oggi, dunque, il portale MySmartPrice ha pubblicato una serie di render di Samsung Galaxy S22 Ultra, che potete trovare nella galleria in calce a questa notizia.

Purtroppo, i render sono in bassa risoluzione, ma sembrano confermare le caratteristiche tecniche e di design principali del telefono, come lo schermo AMOLED da 6.8", che dovrebbe avere una risoluzione di 1440 x 3088 p. e un refresh rate da 120 Hz. Stando a quanto riportato da altri leak, il refresh rate sarà dinamico tra 1 Hz e 120 Hz, mentre lo schermo sarà protetto da un Gorilla Glass Victus+, per il momento non ancora annunciato ufficialmente dal produttore.

Il render ci permette di vedere anche il design punch-hole della selfie-camera, che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe essere da 40 MP. Le misure del telefono, infine, dovrebbero essere di 163,3 x 77,9 x 8,9 mm, con un peso di soli 228 grammi.

Passando alle specifiche tecniche del device, due nuovi benchmark di Samsung Galaxy S22 Ultra, pubblicati rispettivamente su AnTuTu e Geekbench, sembrano fare chiarezza sulla potenza dello smartphone. Finora, i test del Galaxy S22 Ultra sono stati deludenti, con risultati decisamente inferiori alle aspettative. Stando a quanto riporta ancora MySmartPrice, i risultati dei benchmark sono i seguenti:

AnTuTu: 965.874

GeekBench Single-Core: 1.108

GeekBench Multi-Core: 3.516

GFXBench Aztec Ruins: 109 FPS

Il modello di Samsung Galaxy S22 Ultra testato è finalmente quello dotato di chipset Exynos 2200, che secondo alcuni leak sarebbe decisamente peggiore dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm: stando agli ultimi risultati, invece, Exynos 2200 sembra giocarsela ad armi pari con il SoC di Qualcomm, ottenendo un punteggio di circa 100 punti inferiore a quest'ultimo su GeekBench in Single-Core e di 450 punti superiore in Multi-Core.