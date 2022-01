Samsung Galaxy S22 Ultra, brutte notizie: il modello da 1 TB non esiste

A poche ora di distanza dall'annuncio del Samsung Unpacked 2022 di febbraio, in cui saranno presentati gli smartphone della serie Galaxy S22, è comparsa sul portale cinese Weibo un'infografica con le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S22 Ultra, che sembra confermare alcuni rumor sul telefono e sfatarne altrettanti.

Potete dare un'occhiata all'immagine in calce a questa notizia, ma vi confermiamo che l'infografica è molto simile ai materiali promozionali di Samsung, il che lascia pensare che essa sia attendibile (oppure che si tratti di un falso molto ben realizzato). Ad ogni modo, l'immagine mostra le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S22 Ultra, i cui preordini sono iniziati nelle scorse ore in diversi Paesi del mondo.

Partiamo subito con una brutta notizia: il Galaxy S22 Ultra con 1 TB di memoria non esiste. Del taglio da 1 TB di Samsung Galaxy S22 Ultra si è parlato molto negli stessi mesi, poiché vari leaker hanno speculato che Samsung stesse cercando di imitare Apple mettendo in commercio un device con una memoria così capiente. In realtà, l'infografica ci spiega che il Galaxy S22 Ultra sarà disponibile nelle varianti con 12 GB di RAM e 128 GB di storage, 12 GB di RAM e 256 GB di storage e 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Sotto la scocca, come già ampiamente confermato, troveremo uno Snapdragon 8 Gen 1 o un Exynos 2200, a seconda del mercato di riferimento: per esempio, in Italia dovremmo ricevere la variante con chipset Exynos 2200. L'immagine, poi, conferma che sul telefono troveremo Android 12 preinstallato con la "skin" One UI 4.1 del produttore coreano.

Le buone notizie arrivano invece sul fronte della batteria, poiché sembra essere confermato che la batteria del Galaxy S22 Ultra sarà da 5.000 mAh e, soprattutto, che essa supporterà il fast charging fino a 45 W: un grande passo avanti rispetto al predecessore, che si fermava ai 25 W da cablato. Teoricamente, ciò dovrebbe permettere al telefono di effettuare una ricarica completa nel giro di un'ora.

Più ambiguo è invece il comparto display: lo schermo del Galaxy S22 Ultra sarà un AMOLED da 6,8" con refresh rate a 120 Hz, dunque un pannello di tutto rispetto. Sfortunatamente, però, Samsung Galaxy S22 Ultra non avrà una luminosità record come stabilito da alcuni leaker mesi fa: al contrario, lo smartphone si fermerà a 1.500 nits, decisamente meno dei 1.800 nits previsti dai rumor.

Infine, le specifiche della fotocamera sono identiche a quelle riportate dai rumor degli ultimi mesi: gli obiettivi del telefono infatti saranno una lente principale da 108 MP con apertura f/1.8, un grandangolo da 12 MP con apertura f/2.2 e una lente periscopica da 10 MP con zoom ottico 10x e apertura f/4.9.