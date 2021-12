Samsung Galaxy S22 Ultra, brutte notizie dall'ultimo benchmark: niente RAM da 12 o 16 GB

Un paio di giorni fa abbiamo riportato la notizia del cambio di nome di Samsung Galaxy S22 Ultra in Samsung Galaxy S22 Note. Oggi, invece, il dispositivo sembra essere stato testato su Geekbench, nota piattaforma di benchmark per smartphone. I risultati dei test comparsi in rete, inoltre, fanno chiarezza sulle componenti interne del device.

Nelle scorse ore sono emersi ben due benchmark su Geekbench, uno relativo al Samsung SM-S908N e uno all'SM-S908U, che potrebbero essere due varianti dello stesso device, in questo caso il Samsung Galaxy S22 Note/Ultra: lo scorso mese, infatti, era trapelato il primo benchmark dell'S22 Ultra, che aveva model number SM-S908B, molto simile a quello dei due test più recenti.

Mentre il benchmark di novembre era relativo all'S22 Ultra dotato di chipset Exynos 2200, quello di ieri mostra in azione Samsung Galaxy S22 Ultra con SoC Snapdragon 8 Gen 1, l'altra variante del dispositivo, che dovrebbe essere usata nel mercato americano e in quelli asiatici, specie quello coreano.

Sia il modello SM-S908N che l'SM-S908U hanno come proprio sistema operativo Android 12, ma il primo ha 10 GB di RAM e il secondo solo 8 GB. Questa informazione sembra essere in contrasto con i leak più recenti sul dispositivo, secondo cui esso potrebbe avere 12 GB o 16 GB di RAM a seconda della sua configurazione, dunque non è chiaro se tale informazione sia sbagliata o se il benchmark sia stato effettuato su dei modelli non definitivi dello smartphone.

A sorpresa, il modello con SoC Snapdragon ha fatto registrare risultati migliori di quello con chipset Exynos 2200: in particolare, nel test single-core su Geekbench 5, l'S22 Ultra con Snapdragon 8 Gen 1 ha ottenuto 1.219 punti, mentre quello con Exynos 2200 si è fermato a 691 punti. Tuttavia, nel test multi-device i risultati delle due varianti sono molto simili: la versione con il chipset di Qualcomm arriva a 3.154 punti, mentre quella con il chip di Samsung raggiunge i 3.167.

Stando alle ultime indiscrezioni, la linea Samsung Galaxy S22 potrebbe essere stata rimandata di qualche settimana a causa dell'uscita a gennaio di Samsung Galaxy S21 FE, e potrebbe essere lanciata nel corso della seconda settimana di febbraio 2022, probabilmente l'8 febbraio, e messa in commercio dieci giorni dopo, il 18 febbraio.