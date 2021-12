Samsung: Galaxy S22 Ultra cambia nome in S22 Note, avrà ben 16 GB di RAM

Samsung Galaxy S22 è abbastanza vicino al lancio, poiché la sua presentazione dovrebbe avvenire a metà febbraio 2022, poco dopo quella del Galaxy S21 FE, che invece è fissata per inizio gennaio. I numerosi leak sui device della serie S22 del colosso coreano, intanto, ci hanno dato una chiara idea delle caratteristiche dei flagship Samsung.

Poche ore fa abbiamo riportato un'indiscrezione sui prezzi di vendita di Samsung Galaxy S22, che potrebbero essere gli stessi di quelli della serie S21. Ora, invece, un tipster ha rivelato i tagli di RAM e di memoria dei Galaxy S22. In particolare, l'informazione arriva dall'insider SnoopyTech, secondo il quale i prossimi flagship coreani saranno disponibili nei seguenti tagli di memoria e RAM:

Samsung Galaxy S22 "standard" avrà 8 GB di RAM e uno storage di 128 GB o di 256 GB

Samsung Galaxy S22+ avrà una RAM da 8 GB e una memoria interna da 128 GB o da 256 GB

Samsung Galaxy S22 Ultra, invece, sarà disponibile in due varianti: una da 12 GB di RAM con uno storage da 128 GB o da 256 GB, e una con 16 GB di RAM e una memoria da 512 GB.

SnoopyTech ha anche rivelato i colori previsti per la linea di smartphone: in particolare, S22 e S22+ saranno disponibili nelle colorazioni Oro Rosa, Verde, Nero e Bianco, mentre S22 Ultra verrà messo sul mercato nelle tinte Rosso Scuro, Nero e Bianco. Altri report delle scorse settimane relativi a quest'ultimo device parlavano anche di un'edizione limitata di colore verde, che potrebbe essere stata cancellata o essere sconosciuta al leaker.

L'assenza più interessante è quella del device con 1 TB di memoria interna che, secondo gli insider, Samsung avrebbe voluto produrre per rispondere agli iPhone 13 Pro e Pro Max dotati di quel taglio di memoria. In realtà, comunque, Samsung ha già offerto 1 TB di memoria su un proprio telefono, l'S10, ma ha deciso di non replicare il proprio esperimento nei suoi nuovi flagship.

Un altro leaker, Tron, ha poi pubblicato un tweet in cui conferma che Samsung Galaxy S22 Ultra si chiamerà S22 Note, omaggiando la defunta serie Galaxy Note, di cui l'S22 Ultra ha ereditato molte caratteristiche, come il supporto alla S Pen. È possibile che la scelta di Samsung dipenda dal fatto che la serie Galaxy Note abbia uno zoccolo duro di fan in giro per il mondo, che l'azienda coreana vuole spingere all'acquisto del nuovo Galaxy S22.