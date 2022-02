Samsung Galaxy S22 Ultra: chip Exynos e Snapdragon a confronto, qual è il più potente?

L'evento Samsung Unpacked del 9 febbraio sarà la cornice in cui verranno presentati i nuovi smartphone flagship del colosso coreano, ovvero la serie Galaxy S22. Top di gamma degli S22 sarà il Samsung Galaxy S22 Ultra, che dovrebbe arrivare sul mercato in due varianti, una con chipset Exynos 2200 e una con SoC Snapdragon 8 Gen 1.

Molti utenti, tuttavia, si chiedono quale chip sia più potente tra i due che verranno montati sul device: fino ad oggi, leaker e benchmark hanno dato delle versioni discordanti, anche se pare che, specie tra gli insider, vi sia una diffusa sfiducia verso Exynos 2200, che viene considerato meno performante dello Snapdragon 8 Gen 1.

Tuttavia, i più recenti benchmark dei due chip sembrano dire il contrario, ovvero che Exynos 2200 e Snapdragon 8 Gen 1 sono molto simili in termini di pura potenza, e che tra i due sarebbe proprio il chipset Samsung a cavarsela leggermente meglio. La notizia era già emersa dal confronto di alcuni benchmark di Exynos 2200 su Geekbench dello scorso dicembre, e pare essere stata confermata di nuovo da un confronto dei benchmark dei due chipset sulla stessa piattaforma.

In un recente report di PhoneArena, infatti, sono state messe a confronto due varianti diverse di Galaxy S22 Ultra, una dotata di chip Qualcomm (con codename SM-S908U) e una dotata di chip Exynos (codename SM-S908B). Potete vedere i risultati ottenuti dai due telefoni nell'immagine in calce, ma all'atto pratico i due chipset hanno performance praticamente identiche.

In particolare, il test rivela che in single-core è lo Snapdragon 8 Gen 1 ad avere la meglio, con un punteggio di 1226 punti, contro i 1168 dell'ultimo chip di Samsung. Tuttavia, è in multi-core che l'Exynos 2200 prevale sulla controparte, facendo registrare un punteggio di 3508, mentre il SoC di Qualcomm si ferma a 3462 punti.

Va però anche detto che Geekbench testa unicamente la CPU del chipset, mentre la GPU non è sottoposta a benchmark: al momento, però, sappiamo che la GPU di Exynos 2200, basata sulla AMD Xclipse 920, è leggermente inferiore alla Adreno 730 del SoC di Qualcomm, benché il chip grafico di Samsung garantisca il ray-tracing e supporti il variable rate shading.

Teoricamente, comunque, pare che i due modelli di Galaxy S22 Ultra saranno identici (o quasi) in termini di performance: l'unica incognita, dunque, resta quella dei problemi di surriscaldamento del chip Exynos, che hanno afflitto tutti i precedenti SoC di Samsung e che potrebbero ripetersi anche quest'anno.