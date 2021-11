Samsung Galaxy S22 Ultra: finalmente il chipset Exynos 2200 si mostra in un benchmark

Pochi giorni fa sono comparsi online i primi benchmark di Samsung Galaxy S22 sia nella configurazione con chipset Exynos che in quella con Snapdragon 898. Ora, invece, su GeekBench è comparso il primo test di Samsung Galaxy S22 Ultra con SoC Exynos 2200.

Samsung presenterà i Galaxy S22 a febbraio, ma le informazioni sul design e sulla scheda tecnica dei device sono online ormai da settimane. Finora, però, è mancata all'appello una delle specifiche più importanti degli smartphone della serie S22, ovvero il loro chipset: grazie ad un recente report sugli SoC Samsung del 2022, però, sappiamo che Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra avranno due configurazioni, una con chipset Exynos 2200 e una con Snapdragon 8 Gen1, ovvero il nuovo nome dello Snapdragon 898.

Oggi è finalmente apparso in rete il primo benchmark di Samsung Galaxy S22 Ultra nella configurazione con chipset Exynos 2200: il benchmark, realizzato con GeekBench, rivela il numero di modello del top di gamma coreano, che è SM-S908B, oltre a quello del suo chipset, che viene registrato come S5e9925. Exynos 2200, infatti, non è ancora stato ufficialmente annunciato da Samsung, ma secondo i report dovrebbe includere una GPU AMD.

Potete vedere il benchmark completo nell'immagine in calce: i suoi risultati sono piuttosto interessanti, poiché il punteggio in single-core è di 691, mentre quello in multi-core è di 3167. Stando a quanto riportato su GeekBench, il processore dell'Exynos 2200 ha quattro core da 1.73 GHz, tre da 2.50 GHz e uno a 2.52 GHz. Il device, inoltre, ha 8 GB di RAM e utilizza Android 12, con ogni probabilità nella release proprietaria di Samsung, la One UI 4.

Il risultato ottenuto dal device è ottimo, e probabilmente potrebbe aumentare nelle versioni dell'S22 Ultra che verranno messe in commercio il prossimo anno, dal momento che il test dovrebbe essere stato effettuato su un device di prova. Ad ogni modo, la configurazione testata non è la migliore tra quelle che verranno messe sul mercato, poiché secondo dei leak lo smartphone sarà venduto anche in una variante con 12 GB di RAM.