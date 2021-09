Samsung Galaxy S22 Ultra, come sarà? Trapela uno strano design

In seguito alle voci di corridoio relative alle presunte colorazioni della gamma Samsung Galaxy S22, torniamo a trattare su queste pagine rumor e leak relativi ai prossimi top di gamma del brand sudcoreano. Infatti, alcune immagini legate al presunto Samsung Galaxy S22 Ultra stanno facendo discutere gli appassionati.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e The Verge (le fonti originali sono Digit e OnLeaks su Twitter), sono emersi online alcuni presunti render relativi al dispositivo. Potete vedere alcune delle immagini coinvolte in calce alla notizia: come potete ben immaginare, il principale elemento che sta alimentando le discussioni della community del mondo smartphone è lo strano design del modulo fotocamere. Infatti, quest'ultimo sembra quasi assumere la forma della lettera "P": Samsung avrebbe dunque deciso di abbandonare il look più "classico" offerto dalla gamma Galaxy S21, puntando su qualcosa di diverso.

C'è da dire che sicuramente questo tipo di soluzione si fa notare, ma ovviamente le opinioni degli utenti sono contrastanti, tra chi ritiene che il modulo si faccia notare in negativo e chi in positivo. In ogni caso, anteriormente dovrebbe esserci un display con foro per la fotocamera posto in alto al centro. Ricordiamo tuttavia che per il momento non c'è nulla di ufficiale.

Interessante però notare che i render raffigurano un dispositivo che per certi versi assomiglia a un Galaxy Note, tra presunte "grandi" dimensioni (163,2 x 77,9 x 8,9mm) e slot per la S Pen (come fatto notare anche da Gizmodo). Insomma, alla fine la gamma Galaxy S22 potrebbe veramente ereditare le caratteristiche della serie Note.