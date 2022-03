Samsung Galaxy S22 Ultra conquista l'utenza, convertiti possessori Galaxy Note

La gamma Samsung Galaxy S22 sta continuando a riscuotere successo in tutto il mondo, traendo particolare beneficio dall’assenza della serie Galaxy Note. Proprio la sua cancellazione e conversione in Galaxy S22 Ultra, infatti, ha portato a un boom nella domanda per gli ultimi smartphone ammiraglia, con l’Ultra a guidare la classifica.

Stando a una recente analisi condotta da Wave7 Research, compagnia che analizza le performance del mercato smartphone e reti mobili negli Stati Uniti, il Samsung Galaxy S22 Ultra è stato lo smartphone più venduto nel febbraio 2022 presso i negozi di telefonia mobile, tanto che il 69% dei rappresentanti dei negozi intervistati si è detto certo di un aumento della domanda per Galaxy S22 rispetto al predecessore Galaxy S21.

In particolare, la variante Ultra avrebbe catturato i consumatori alla luce dell’assenza del Galaxy Note nel suo nuovo ciclo: con la sostituzione della gamma flagship alternativa mediante Galaxy S22 Ultra, i fedeli possessori e fan degli smartphone Note si sarebbero “convertiti” gradualmente acquistando il modello più costoso della ultima serie Galaxy S. Seguono per ordine di vendite, dunque, Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus.

Per Wave7 Research questa è a tutti gli effetti una inversione di tendenza rispetto agli ultimi due anni, dove abbiamo assistito anche al sorprendente successo dei Z Fold 3 e Z Flip 3 sui Galaxy S21. Con le nuove generazioni e un eventuale calo di prezzi, magari, il mercato subirà un ulteriore scossone a favore dei pieghevoli e dei “padelloni” con stilo.

Se volete farvi una idea migliore dell’erede della gamma Note, eccovi la recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra.