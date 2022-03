Samsung Galaxy S22 Ultra convince DxOMark: ha uno dei display migliori al mondo

Nonostante i recentemente segnalati problemi con lo schermo del Samsung Galaxy S22 Ultra, ultimo smartphone top di gamma della casa sudcoreana, gli esperti di DxOMark in questi giorni hanno condotto la loro consueta analisi del dispositivo, e i risultati sono convincenti: Samsung Galaxy S22 Ultra ha uno dei migliori schermi al mondo!

Il verdetto è giunto: Samsung Galaxy S22 Ultra si colloca al terzo posto nella classifica dei migliori display per smartphone, dietro solamente agli iPhone 13 Pro Max e iPhone 13 Pro, mentre iPhone 13 e lo Huawei P50 Pro si trovano a pari merito condividendo il terzo gradino del podio con 93 punti.

Tra le caratteristiche chiave che hanno giovato al Samsung Galaxy S22 Ultra ci sono in particolare la leggibilità con 76 punti, massimo condiviso ex aequo con i rivali sopra citati, mentre lato video ha ottenuto 91 punti stabilendo il nuovo record assoluto con il sorpasso per un solo punto. Nella visione dei contenuti video la luminosità, il contrasto e la gestione del colore sono risultati eccellenti, mentre sotto la luce del sole si ottiene una leggibilità decisamente buona complice la luminosità di picco pari a 1.777 nit (superiore persino al picco dichiarato di 1.750 nit).

I veri problemi si presentano in luoghi chiusi, dove la leggibilità non è affatto pari ai dispositivi mobili proposti dalla concorrenza, mentre i colori risultano rappresentati con eccessiva intensità e senza sfumature a garantire più carattere alle immagini. Infine, sembrerebbero esserci problemi con la fluidità e il framerate specialmente durante l’attività di gioco. Complessivamente, però, Samsung Galaxy S22 Ultra è riuscito a conquistare il terzo posto.

Se invece volete un parere meno esclusivo a un aspetto unico del prodotto, vi rimandiamo alla nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra.