Samsung Galaxy S22 Ultra: trapela il design, c'è una sorpresa

I leak sul nuovo Samsung Galaxy S22 sembrano ormai essersi concentrati sul suo design, che rimane un mistero e probabilmente non sarà svelato ufficialmente prima della presentazione del dispositivo, che dopo il rinvio di Samsung Galaxy S22 al 2022 pare essere ancora lontana.

Negli scorsi giorni era trapelato online un modello "Dummy" del Samsung Galaxy S22, che mostrava il nuovo slot per la fotocamera e il design del dispositivo. A confermare quanto emerso sono ora delle cover per Samsung Galaxy S22 Ultra prodotte in Cina e trasmesse da un leaker a GizmoChina. Dai render delle custodie, che trovate in calce, si può verificare l'aspetto del fronte e del retro del device, che dovrebbe essere in linea con quanto già mostrato dagli scorsi leak.

Da quanto emerge dai render, non vi saranno cambiamenti radicali rispetto al passato, ma il nuovo Galaxy S22 Ultra adotterà alcune feature dei Galaxy Note. In particolare, il dispositivo avrà uno slot di alloggiamento per la S Pen, in modo da includerla direttamente nel device, a differenza di quanto accadeva negli S21.

Le immagini del retro del Galaxy S22 Ultra mostrano quattro fotocamere diverse e un flash LED, una porta USB-C, un microfono e uno speaker sul fondo del telefono. Non sappiamo molto delle specifiche del dispositivo, ma probabilmente la fotocamera avrà una lente primaria da 108 MP, una lente grandangolare da 12 MP e due teleobiettivi da 10 MP, uno dei quali dovrebbe garantire uno zoom ottico 10x.