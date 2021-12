Samsung Galaxy S22 Ultra: il device è comparso sul sito di Samsung Cina

Il lancio della serie Galaxy S22 di Samsung dovrebbe avvenire nel mese di febbraio: in vista della presentazione ufficiale dei device, i leak su di essi stanno aumentando vertiginosamente in questi giorni. In particolare, al centro dei rumor è Samsung Galaxy S22 Ultra, che potrebbe persino chiamarsi Samsung Galaxy S22 Note.

Poche ore fa è comparso online il primo benchmark del Galaxy S22 Ultra (o Note), che ha stabilito che il device avrà una RAM da 8 o da 10 GB, e non da 12 o 16 GB come ipotizzato da alcuni leak della scorsa settimana.

Oggi, invece, Samsung Galaxy S22 è apparso sul sito web di Samsung Cina, con una sezione di supporto dedicata. La pagina è ancora online a diverse ore dalla sua scoperta, effettuata da GizmoChina, dunque pare difficile che si tratti di una svista di Samsung. Come potete vedere dall'immagine in calce, comunque, non sono state caricate foto del device, dunque le informazioni di cui disponiamo grazie alla pagina di supporto sono limitate.

Il device è stato pubblicato con il codice modello SM-908U, lo stesso utilizzato per il dispositivo di cui è trapelato il benchmark su Geekbench di poche ore fa, e che era dotato di RAM da 8 GB e di SoC Snapdragon 8 Gen 1. A quanto pare, dunque, il mercato cinese, e con ogni probabilità tutti gli altri mercati asiatici, riceveranno questo tipo di device, mentre il modello SM-908B, dotato di chipset Exynos, potrebbe essere riservato agli Stati Uniti e all'Europa.

Il numero di modello apparso nella pagina di supporto di Samsung Cina, inoltre, avvalorerebbe il benchmark comparso in rete pochi giorni fa, in particolare l'ipotesi che la RAM del device sia effettivamente da 8 o 10 GB, e non raggiunga i tagli superiori previsti dagli altri rumor.

Per il resto, accanto al chipset e alle dimensioni della RAM, sappiamo che Samsung Galaxy S22 Ultra avrà una memoria da 128 GB o da 256 GB, mentre non saranno disponibili i rumoreggiati tagli da 512 GB e 1 TB di storage. Il device dovrebbe essere rilasciato nei colori Nero, Bianco e Rosso Scuro. Infine, i prezzi della serie Galaxy S22 dovrebbero partire dagli 800 Dollari, che diventeranno 800 Euro in Europa, e salire a seconda del modello, della RAM e dello storage interno desiderato.