Samsung, il Galaxy S22 Ultra sarà disponibile anche con 1 terabyte di memoria?

Solo nella giornata di ieri è trapelato il Galaxy S22 Ultra, con una serie di fotografie dal vivo che hanno lasciato davvero poco spazio all’immaginazione e che hanno svelato quasi tutto dello smartphone top di gamma 2022 della società coreana. Oggi, SamMobile riporta l’indiscrezione secondo cui Samsung potrebbe offrire un modello da 1TB.

Il popolare blog, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Samsung, ha appreso in esclusiva che una variante del Galaxy S22 Ultra potrebbe vantare la bellezza di 1 terabyte di spazio di archiviazione integrato, in grado di soddisfare le esigenze anche degli utenti ultrapremium.

Qualora il rumor dovesse trovare conferme ufficiali, si tratterebbe di una novità di rilievo in quanto l’ultimo smartphone premium Samsung ad offrire 1 terabyte di spazio è stato il Galaxy S10+, che nella versione più costosa includeva 12GB di RAM ed appunto 1TB di spazio.

Samsung potrebbe adottare questo approccio in quanto, sempre secondo i rumor, il Galaxy S22 Ultra potrebbe essere in grado di registrare video in 8K col sistema fotografico principale e video in 4K con la lente per i selfie. Filmati di questo tipo quindi dovrebbero richiedere uno spazio di archiviazione importante, altrimenti i fotografi più accaniti rischiano di saturare la memoria a stretto giro.

Alcune indiscrezioni emerse prima di Natale riferivano che il Galaxy S22 sarebbe stato rinviato a causa di alcuni problemi di produzione, ma non sono emerse conferme a riguardo.