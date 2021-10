Samsung Galaxy S22 Ultra: ecco i nuovi leak, avrà il fast charging?

I Samsung Galaxy S22 non saranno rilasciati fino al 2022, ma di alcuni smartphone della serie conosciamo già design e specifiche tecniche. Un discorso diverso vale per il Galaxy S22 Ultra, sul quale i rumor sono estremamente indecisi: un esempio evidente è quello della fotocamera dell'S22 Ultra, sul quale non sembra esserci accordo tra gli insider.

Un'altra questione che sta tenendo sulle spine i fan è quella della batteria di Samsung Galaxy S22 Ultra, poiché qualche settimana fa era trapelata un'indiscrezione secondo cui il dispositivo non supporterà il fast charging.

Secondo quanto riportato dal noto leaker Ice Universe, invece, il Galaxy S22 Ultra godrà della ricarica rapida della batteria a 45W. Ice Universe si spinge ancora più in là, dicendo che il telefono avrà una batteria da 5.000 mAh, che potrà essere caricata dallo 0 al 70% nel giro di poco più di mezz'ora.

Il leaker ha anche postato sul suo account Twitter alcuni pannelli protettivi in vetro temperato pensati per i dispositivi della serie S22: non ci sono novità sull'S22 e sull'S22 Plus, che manterranno il design rotondo degli angoli già adottato dall'S21, mentre per quanto riguarda l'S22 Ultra sembra che il suo schermo sarà rettangolare con angoli retti, esattamente come i Galaxy Note di cui è un erede spirituale.

Infine, Ice Universe ha confermato che lo schermo dell'S22 Ultra sarà da 6.8", mentre il dispositivo peserà più o meno come il Galaxy S21 Ultra nonostante l'aggiunta della S Pen: ciò significa che il device privato della S Pen, che è alloggiata sul lato dello smartphone, peserà molto meno del predecessore.