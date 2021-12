Samsung Galaxy S22 Ultra sarà il miglior smartphone fotografico di sempre, stando ai leak

La serie Galaxy S22 di Samsung potrebbe farsi attendere ancora per un paio di mesi, ma ormai l'attenzione di molti fan è concentrata su Samsung Galaxy S22 Ultra, che potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy S22 Note, in omaggio alla defunta serie Galaxy Note, di cui l'S22 Ultra erediterà molte caratteristiche.

Il top di gamma della serie S22 è in realtà avvolto in molte parti dal mistero, mentre le aspettative dei fan sono più alte che mai: in particolare, molti si aspettavano che avesse una RAM da 12 o 16 GB, ma l'ultimo benchmark del dispositivo ha distrutto ogni speranza, confermando che Samsung Galaxy S22 Ultra avrà 10 GB di RAM nella configurazione più costosa e 8 GB in quela di base.

Oggi, invece, le novità riguardano il comparto della fotocamera: un precedente leak aveva stabilito che Samsung Galaxy S22 Ultra avrà una fotocamera da 108 MP, identica a quella montata sul Galaxy S21 Ultra, lasciando i fan piuttosto delusi circa la reale portata delle innovazioni del nuovo top di gamma coreano. Tuttavia, al netto dello stesso numero di pixel, secondo nuove indiscrezioni l'esperienza fotografica di Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe essere molto migliore di quella del predecessore, facendone uno dei miglior smartphone fotografici in circolazione.

In particolare, in termini tecnici, la fotocamera di Samsung Galaxy S22 Ultra sarà composta da quattro obiettivi: una lente principale da 108 MP con sensore HM3 migliorato, un grandangolo da 12 MP e due teleobiettivi Sony di ultima generazione, ovvero una lente periscopica da 10 MP con zoom ottico 10x e un teleobiettivo standard con zoom 3x da 10 MP.

Il miglioramento starebbe tutto nel sensore HM3, una rivoluzione rispetto all'HM1 del Galaxy S21 Ultra, che non aveva convinto tutti i fan del telefono: secondo quanto riportato dal leaker Ice Universe, infatti, il sensore HM3 dovrebbe migliorare molto le foto del device, garantendo l'espressione di tutto il potenziale della fotocamera da 108 MP.

Secondo Ice Universe, poi, il telefono avrà un'Intelligenza Artificiale capace di migliorare le immagini, garantendo migliori dettagli, colori più vividi e immagini più luminose. Ice Universe, addirittura, dice di avere delle fotografie per perorare la propria tesi, ma di non poterle mostrare per il momento. Vista l'affidabilità del leaker, comunque, crediamo che anche queste informazioni siano veritiere.

Ad aggiungere ulteriori dettagli sulla fotocamera dell'S22 Ultra è poi il portale coreano ITMaterial, che dice che Galaxy S22 Ultra avrà una modalità Macro per la fotocamera, che permetterà di effettuare delle fotografie estremamente dettagliate anche in primo piano. La feature dovrebbe essere chiamata "detail enhancer" in inglese e dovrebbe essere disponibile solo sulla fotocamera principale dello smartphone.