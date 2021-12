Samsung Galaxy S22 Ultra: ecco il modello di prova, ci sono sorprese nel design?

Benché la serie Samsung Galaxy S22 potrebbe essere rinviata di qualche settimana per via di problemi produttivi, il lancio dei device si avvicina rapidamente. Per questo, rumor e leak sugli smartphone sono aumentati quasi verticalmente nelle ultime settimane, specie grazie alle foto dal vivo e ai render dei device della serie Galaxy S22.

Oggi, infatti, un produttore inglese di accessori per smartphone ha pubblicato per errore le fotografie di alcuni "dummies" di Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. I modelli "dummies" sono dispositivi creati dai produttori di smartphone e spediti a rivenditori di accessori e custodie, in modo da dare loro un'idea del form factor dei propri device, permettendo di preparare i prodotti collaterali in tempo per il lancio del device. Ovviamente, però, questi device non sono dotati delle componenti interne, dunque non ci danno ulteriori conferme sulla scheda tecnica di Samsung Galaxy S22.

Potete dare un'occhiata ai modelli "dummies" della serie S22 nella galleria in calce: i tre device sono interessanti perché confermano le dimensioni dello schermo dei Galaxy S22, che sono le seguenti:

Samsung Galaxy S22: 6,06"

Samsung Galaxy S22+: 6,55"

Samsung Galaxy S22 Ultra: 6,80"

Le foto confermano anche che Samsung Galaxy S22 Ultra avrà la S Pen inclusa direttamente nel telefono, confermando un leak su Samsung Galaxy S22 Ultra di diverse settimane fa. Il design del "dummy" dell'S22 Ultra, inoltre, mostra come il telefono sia molto simile alla serie Galaxy Note, le cui feature principali sono infatti state ereditate dal top di gamma del colosso coreano.

Inoltre, Samsung Galaxy S22 Ultra è molto più grande dell'S21 Ultra e presenta una differenza sostanziale di design, perché non possiede la camera island rialzata presente nel predecessore e nel resto della serie S22: ciò potrebbe permettere l'inserimento di una batteria più capiente o quella di un display più grande del previsto.

Sempre di Samsung Galaxy S22 Ultra è trapelato anche un poster promozionale ufficiale di Samsung, che è stato reperito e pubblicato dal portale olandese LetsGoDigital. Potete vedere il poster, che conferma ulteriormente la presenza della S Pen nel telefono coreano, nell'immagine in calce.

Infine, sempre tra le notizie legate a Samsung Galaxy S22, Samsung ha confermato che presenterà il chipset Exynos 2200 all'inizio del prossimo: l'SoC Exynos 2200 sarà montato su alcuni Galaxy S22 e dovrebbe essere presentato circa un mese prima dei primi telefoni che lo utilizzeranno. Per questo, con ogni probabilità, il chip sarà mostrato durante il CES 2022 (ammesso che Samsung vi partecipi) o poco dopo.

Samsung stessa ha detto di aver preparato un "piccolo regalo per i fan che amano il gaming", riferendosi al fatto che, stando ai rumor, il chipset Exynos sarà orientato al gaming, e dovrebbe avere una fotocamera migliorata rispetto al predecessore.