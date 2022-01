Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe non avere 16 GB di RAM: perché?

I rumor riguardanti la prossima gamma di smartphone ammiraglia di casa Samsung stanno aumentando a dismisura. Con l’avvicinamento del suo lancio abbiamo già fatto un riassunto di cosa aspettarsi da Galaxy S22 e, in tale contesto, abbiamo accennato alla mancanza dei 16 GB di RAM sulla variante Ultra: da cosa è dovuta questa scelta?

Il downgrade rispetto al predecessore Samsung Galaxy S21 Ultra per la memoria RAM è ancora un rumor, ma ribadito da diversi tipster del settore. Come ripreso da Android Central, anche il responsabile della ricerca presso IDC Jitesh Ubrani ha ribadito che Samsung avrebbe optato per l’assenza della versione da 16 GB di RAM a causa della carenza globale di chip. In altre parole, per evitare eventuali problemi nella fornitura di unità sul mercato il produttore sudcoreano avrebbe deciso di fermarsi a massimo 8/12 GB di RAM.

Mishaal Rahman, ex caporedattore di XDA Developers, si è detto d’accordo con Ubrani e ha aggiunto che non dovrebbero esserci i moduli LPDDR5X, bensì i già noti moduli RAM LPDDR5. Inoltre, alla luce del price point comunque elevato e del taglio fatto nel comparto memoria, è altamente probabile che il consumatore meglio si aspetti “il meglio del meglio” con il downgrade. Sarà così? Lo scopriremo al prossimo Unpacked fissato al 9 gennaio 2022.

