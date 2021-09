Samsung Galaxy S22 Ultra non avrà il nuovo sensore da 200 MP: si rimane sui 108 MP

Samsung a inizio settembre ha annunciato il sensore ISOCELL HP1 da 200 MP, il primo con tale risoluzione che verrà adottato sul mercato smartphone. Tuttavia, la società sembra essere intenzionata a non utilizzarlo sullo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra, dotandolo invece di una fotocamera principale con risoluzione più bassa.

Stando a un recente rapporto del sito coreano The Elec, Galaxy S22 Ultra dovrebbe dotarsi come il predecessore di un modulo quad-camera dove apparirà un sensore principale da 108 megapixel accompagnato dal sensore ultra-grandangolare da 12 MP, dal telephoto da 10 MP e dal periscopio con zoom ottico 10x sempre da 10 MP. Anteriormente, inoltre, dovrebbe apparire sempre la fotocamera selfie da 40 MP senza tecnologia Under Panel Camera (UPC), così da mantenere il design con notch punch-hole. La stessa indiscrezione, tra l'altro, era apparsa in rete lo scorso luglio.

Nemmeno le fonti contattate da The Elec hanno fornito ulteriori dettagli in merito a questa scelta: con l’annuncio del sensore ISOCELL HP1 da 200 MP, infatti, sembrava ormai certo il suo debutto su Galaxy S22 Ultra così da sorprendere la concorrenza nella “guerra dei megapixel”. La società sudcoreana, invece, sembra preferire la strada più sicura esattamente come Xiaomi: gli ultimi leak affermerebbero che pure il brand cinese vorrebbe evitare la corsa alla “super fotocamera” adottando una configurazione tripla da 50 MP su Xiaomi 12.

Sarà interessante capire se queste strategie si riveleranno di successo; nel mentre, continuiamo a consigliare di prendere queste voci di mercato con le pinze.

Sempre in merito ai “mega sensori”, Samsung starebbe già pensando a sensori da 576 megapixel da lanciare entro il 2025, anche se non su smartphone.