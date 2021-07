Samsung Galaxy S22 Ultra non avrà un sensore da 200MP, si resta su HM3 da 108MP

La gamma di smartphone Samsung Galaxy S22 attesa per l’arrivo sul mercato torna a essere al centro delle indiscrezioni dei tipster del settore: dopo l’enorme fuga di informazioni sui display, ora è il momento di vedere le ultime tip apparse online relativamente al comparto fotocamera in dotazione alla versione ammiraglia Samsung Galaxy S22 Ultra.

Secondo il rinomato leakster IceUniverse, infatti, il colosso sudcoreano non sembrerebbe essere intenzionato a dotare il modello Galaxy S22 Ultra di un sensore da 200 megapixel, scegliendo piuttosto di rimanere sul sensore ISOCELL HM3 da 108 megapixel che però dovrebbe ricevere qualche miglioria rispetto alla variante vista su Samsung Galaxy S21 Ultra.

In altre parole, la società sembrerebbe volere tirarsi fuori dalla “guerra dei megapixel” anche nel caso della variante Ultra, salutando l’opzione fotocamere giganti per mostrare cosa è in grado di offrire il sensore proprietario ISOCELL HM3 con binning dei pixel 3x3, formato 1/1,33” e profondità colore di 12 MP. Una volta raggiunto il massimo del potenziale, allora magari passerà al fatidico sensore da 200 MP, ma sarà un discorso che probabilmente verrà trattato solamente con la gamma flagship che seguirà ai modelli Samsung Galaxy S22. Per ora, comunque, non ci resta che trattare queste informazioni cum grano salis.

Nel mentre, Samsung si starebbe muovendo per presentare Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 durante il presunto evento Galaxy Unpacked dell’11 agosto 2021, assieme anche a Galaxy Watch 4 e Galaxy Buds 2.