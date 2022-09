Samsung Galaxy S22 Ultra in offerta da Mediaworld, scende sotto 1000 euro

Mentre su Amazon Italia è possibile acquistare Samsung Galaxy S22 5G al prezzo più basso di sempre grazie alle Offerte di Settembre, Mediaworld rende disponibile il top di gamma Samsung Galaxy S22 Ultra a meno di 1000 euro grazie al volantino Black to School. Scopriamo assieme i dettagli della promozione.

Innanzitutto, analizziamo le specifiche tecniche del dispositivo mobile flagship: Samsung Galaxy S22 Ultra ha un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8” Quad HD+ (3088 x 1440 pixel) e frequenza di aggiornamento adattiva con massimo di 120Hz. Il chipset è l’Exynos 2200 proprietario, la batteria sale a 5.000 mAh e gode sempre della ricarica a 45W, e troviamo poi in questo modello scontato 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Osserviamo poi il comparto fotocamera, con posteriormente quattro sensori (108 MP + 12 MP ultrawide + due teleobiettivi da 10 MP) e un anteriormente uno da 40 MP per i selfie.

Solitamente Samsung Galaxy S22 Ultra è disponibile da Mediaworld a 1.379 euro ma, grazie al volantino Black to School, potrete acquistarlo a 999 euro con pagamento effettuabile anche in 20 mensilità Tasso Zero da 49,95 euro al mese. La consegna a domicilio è invece gratuita e richiede un’attesa di almeno una settimana.

