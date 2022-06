Samsung Galaxy S22 Ultra ottiene update importante per fotocamera: occhio alle notifiche!

Abbiamo messo alla prova Samsung Galaxy S22 Ultra per tre mesi e abbiamo confermato, in definitiva, che il comparto fotocamera in dotazione è uno dei più completi sul mercato smartphone. Ciononostante, secondo la società c’è ancora margine di miglioramento: ecco perché sta arrivando un aggiornamento importante per la fotocamera!

A confermarlo è la stessa casa sudcoreana tramite il forum della community, dove si legge in un post dedicato che, oltre alla patch di sicurezza di giugno 2022, Galaxy S22 Ultra questo mese riceverà notevoli migliorie al comparto camera. Il changelog ufficiale non menziona alcuna di esse, eppure un portavoce degli sviluppatori ha confermato la loro presenza.

Scendendo nel dettaglio, le novità sono cinque: innanzitutto, si notano miglioramenti alla nitidezza e al contrasto quando si scattano fotografie, oltre a prestazioni in modalità ritratto migliorate e l’ottimizzazione generale del software. La novità più peculiare per quanto riguarda gli scatti singoli concerne i miglioramenti all'algoritmo di bilanciamento del bianco automatico per ottenere sfumature di bianco più realistiche “quando si scattano foto di cuccioli”. Infine, sul fronte video troviamo la correzione dell’arresto anomalo durante l’utilizzo della modalità Single Take.

Questa patch risulta disponibile solo in Corea del Sud al momento; trattandosi però di una novità strettamente legata all’aggiornamento di sicurezza di giugno 2022, possiamo aspettarci un approdo anche in Italia nelle prossime settimane, come nel resto del Vecchio Continente. Per questa ragione, consigliamo di rimanere vigili e controllare la disponibilità dell’update tramite la barra delle notifiche o le impostazioni.

Intanto si discute anche sul futuro degli smartphone Samsung, i quali si dice diventeranno più veloci grazie a One UI 5.0 e Android 13.