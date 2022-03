Samsung Galaxy S22 Ultra ha problemi con il GPS? Emergono segnalazioni

In seguito alla controversia del limitatore di prestazioni su Samsung Galaxy S22, per cui lo stesso CEO Jong-Hee Han si è scusato formalmente, sono emerse alcune segnalazioni relative a problemi con la connessione GPS per Samsung Galaxy S22 Ultra.

Come ripreso dai colleghi di SamMobile, nel corso delle ultime settimane sul forum della community Samsung diversi possessori di Samsung Galaxy S22 Ultra hanno segnalato che c’è una totale assenza di segnale GPS dopo la prima configurazione del telefono o dopo lunghi periodi di inattività: ciò porterebbe a un semplice e spiacevole messaggio su servizi come Google Maps, dove il sistema risponde che è “impossibile trovare il GPS”.

Allo stato attuale risultano mancare soluzioni per questo problema: c’è chi ha provato a ripristinare le impostazioni di rete, e chi persino ha ripristinato lo smartphone alle impostazioni di fabbrica in un ultimo tentativo disperato, senza però riuscire a fixare il disguido tecnico.

A quanto pare, quindi, l’unico rimedio effettivo sarà attendere il rilascio di un aggiornamento ufficiale da parte dei tecnici di casa Samsung, Difatti, in tutte le 21 pagine di discussione (che aumentano ancora in queste ore) viene ribadito come anche con gli ultimi update di marzo le varie versioni di Samsung Galaxy S22 Ultra registrino ancora questo bug. Insomma, sarà necessario essere pazienti.

Se siete interessati al dispositivo, vi rimandiamo alla recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra.