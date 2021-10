Samsung Galaxy S22 Ultra: i nuovi render mostrano una fotocamera completamente diversa

Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato dei leak relativi al design di Samsung Galaxy S22 Ultra, ma delle indiscrezioni trapelate online sembrano aggiungere nuove informazioni sul prossimo flagship dell'azienda coreana. In particolare, dei render CAD del dispositivo mostrano la disposizione delle lenti della fotocamera del Galaxy S22 Ultra.

Una serie di render pubblicati online da LetsGoDigital e da Technizo Concept, infatti, mostra un diverso design della fotocamera del Galaxy S22 Ultra rispetto ai leak degli scorsi giorni. Le immagini suggeriscono che lo spazio per la fotocamera sarà diviso in due parti, e non sarà un blocco unico a forma di P. Si tratta di un form factor già visto in passato, in particolare sul Samsung Galaxy Note 10+: la scelta ha senso se si considera che Samsung ha annunciato che il S22 Ultra erediterà le feature dei Galaxy Note, che sono ormai fuori produzione.

Questo render andrebbe a risolvere la controversia sulla fotocamera del nuovo device Samsung, poiché fino ad ora fa i leaker sono stati incerti riguardo alla sua forma: addirittura, nello scorse settimane erano trapelate tre versioni diverse del retro del Galaxy S22.

Ad ogni modo, aldilà della disposizione delle lenti, abbiamo anche delle conferme sulle loro caratteristiche: la lente principale sarà da 108 MP, mentre quella grandangolare sarà da 12 MP. I due teleobiettivi avranno zoom rispettivamente da 3x e da 10x, e passeranno dai 10 MP dell'S21 Ultra ai 12 MP dell'S22 Ultra. Quasi certamente il nuovo Galaxy S22 Ultra sarà presentato durante l'evento Samsung Galaxy Unpacked del 20 ottobre.