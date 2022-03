Samsung Galaxy S22 Ultra: la resistenza è incredibile, ecco lo stress test

Dopo avervi mostrato la sfida di resistenza tra iPhone 13 e Samsung Galaxy S22, torniamo ad occuparci della durabilità dei nuovi smartphone flagship del colosso coreano. Oggi, in particolare, è stato pubblicato il tanto atteso stress test di Samsung Galaxy S22 Ultra da parte del canale YouTube JerryRigEverything.

Ormai lo stress test di JerryRigEverything è un rituale di passaggio per ogni smartphone, che ne mostra la durabilità e la resistenza a pressione, urti e graffi. Jerry inizia la propria particolare "recensione" del Galaxy S22 Ultra facendo notare che, a differenza di molti altri smartphone Android, l'S22 Ultra non ha un vetro di protezione per lo schermo pre-applicato e non viene venduto con quest'ultimo nella confezione.

Nonostante ciò, il display dello smartphone è protetto da un Gorilla Glass Victus+ di Corning, che si graffia superficialmente al livello 6 della scala di Mohs e in profondità al livello 7 della stessa scala: si tratta di un ottimo risultato, in linea con gli altri device Samsung e con molti smartphone Android di fascia alta.

Il frame esterno dello smartphone è di metallo, perciò, come prevedibile, si graffia facilmente utilizzando una lama di acciaio inossidabile: ciò significa che durante il normale utilizzo del telefono questo probabilmente non si graffierà mai, se non dopo un utilizzo veramente prolungato. Anche i pulsanti sono di metallo, mentre lo stesso vale anche per la fine della S Pen, che così non vengono rovinati dall'utente in via accidentale mentre questi accende o spegne il telefono, regola il volume o utilizza lo stile.

La stessa lama, invece, non lascia alcun segno sul pannello posteriore di Samsung Galaxy S22 Ultra, che sembra dunque estremamente resistente. Stesso discorso per le lenti della fotocamera, che sono anche protette da degli "anelli" che le contornano e che danno loro una resistenza maggiore.

Inoltre, lo schermo ha una buona resistenza al calore, mentre il sensore per le impronte digitali del Galaxy S22 Ultra funziona perfettamente anche quando l'area in cui è installato viene graffiata. Infine, il telefono sopravvive a tutti i test di compressione e piegatura dello YouTuber, a differenza di OnePlus 10 Pro, la cui intera struttura ha ceduto sotto la pressione dello stress test di JerryRigEverything.