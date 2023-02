Samsung Galaxy S22 Ultra scende sotto 1.000 euro da Euronics

All’interno del volantino “Tech In Love” di Euronics disponibile fino al 22 febbraio prossimo si trovano tanti dispositivi d’elettronica e informatica a cifre spaziali, o anche sconti più modesti ma pur sempre interessanti. Tra questi, indubbiamente spicca il Samsung Galaxy S22 Ultra a meno di 1.000 euro.

Come da nostra prassi, vediamo la scheda tecnica dello smartphone top di gamma del 2022 di casa Samsung: il cuore pulsante è il chipset Exynos 2200, seguito da 128 GB di memoria interna, 8 GB di RAM e batteria da 5.000 mAh sotto la scocca. Lo schermo in dotazione è un Dynamic AMOLED 2X da 6,8” con refresh rate variabile fino a 120Hz e risoluzione di 3088 x 1440 pixel. Invece, il comparto fotocamera si compone di quattro sensori sul retro (principale da 108 MP) e uno singolo per i selfie da 40 megapixel di risoluzione.

La catena di distribuzione europea normalmente procede con la vendita a 1.279 euro, prezzo di listino fissato dal produttore stesso. In queste giornate scende però a 949 euro, ovvero del 25%, con pagamento effettuabile anche in tre rate senza interessi con Klarna e spedizione da pagare a parte, per 7,90 euro aggiuntivi. Presso i punti vendita Euronics in tutta Italia lo stesso Samsung Galaxy S22 Ultra si trova tendenzialmente a 999 euro; pertanto, l’acquisto online conviene decisamente rispetto a quello in loco.

La stessa Euronics in questi giorni propone anche altri device a prezzi stracciati. Volete un esempio? Sappiate che c’è un TV Samsung 8K a 1.500 euro in meno.