Samsung Galaxy S22 Ultra: lo schermo sarà quasi privo di curvatura?

Uno dei leak più interessanti sui prossimi device Samsung è quello secondo cui "Samsung Galaxy S22 sarà come iPhone 13 ma senza notch" riportato dall'insider Ice Universe su Twitter. L'indiscrezione è saltata subito all'attenzione dei fan per via delle sue implicazioni sul design dei Galaxy S22.

Benché l'affermazione di Ice Universe fosse piuttosto criptica, l'interpretazione che va per la maggiore tra gli esperti è quella secondo cui i nuovi Galaxy S22 non avranno lo schermo ricurvo sui lati, che ormai è un marchio di fabbrica di Samsung, ma saranno dotati di un display piatto e di un bordo verticale, esattamente come gli iPhone.

Secondo Ice Universe, il Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe essere diverso rispetto agli altri due device: in particolare, il display del dispositivo dovrebbe mantenere la curvatura dello schermo, ereditata dalla serie Galaxy Note. Tuttavia, un nuovo rumor sembra affermare che, anche nel caso dell'S22 Ultra, la curvatura dello schermo sarà ridotta al minimo.

In particolare, essa sarà meno pronunciata di quella del Samsung Note 20 Ultra, che potete vedere nell'immagine in calce, e probabilmente si avvicinerà a quella del Note 10+. La notizia sembra avvalorare il precedente leak di Ice Universe, corroborando l'ipotesi secondo cui Samsung voglia abbandonare il display ricurvo passando a quello piatto sul modello degli iPhone. Al contempo, invece, perde di credibilità il leak di un ex-impiegato di Samsung emerso nelle scorse ore, secondo il quale sia l'S22 Ultra che l'S22 e l'S22+ avrebbero avuto uno schermo leggermente incurvato sui lati.