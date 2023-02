Samsung Galaxy S22 Ultra in sconto su Amazon nel giorno dei nuovi Galaxy S23

Nel giorno dei nuovi Galaxy S23, segnaliamo su Amazon uno sconto molto interessante proposto sul Galaxy S22 Ultra. Lo smartphone della compagnia coreana infatti può essere acquistato ad un prezzo inferiore del 22% rispetto a quello di listino, con consegna immediata.

Di seguito i dettagli:

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G , Green 2022: 1.159 Euro (1.489 Euro)

, Green 2022: 1.159 Euro (1.489 Euro) Samsung Galaxy S22 Ultra 5G , Burgundy 2022: 1.159 Euro (1.489 Euro)

, Burgundy 2022: 1.159 Euro (1.489 Euro) Samsung Galaxy S22 Ultra 5G , Phantom Black 2022 1.159 Euro (1.489 Euro)

, Phantom Black 2022 1.159 Euro (1.489 Euro) Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Phantom White 2022: 1.159 Euro (1.489 Euro)

Come si può vedere, lo sconto abbraccia tutte le quattro colorazioni disponibili per questo modello, che include 12GB di RAM e 512GB di storage.

Amazon garantisce anche il pagamento in dodici rate mensili da 96,59 Euro a tasso zero ed interessi zero, e la consegna per domani 2 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore dalla stesura dell'articolo.



Come sempre in casi come questi, consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse dal momento che l'e-commerce non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta. I prezzi presenti nella news si riferiscono a quelli presenti sullo store al momento della stesura della notizia, e potrebbero cambiare in base alla disponibilità dei vari prodotti.