Samsung Galaxy S22 Ultra in sconto su Amazon: risparmio del 26%

Continua lo sconto di Amazon sul Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Lo smartphone top di gamma 2022 del colosso coreano, infatti, viene proposto ad un prezzo davvero molto interessante, ed è possibile risparmiare il 26% rispetto al costo di listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.8’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]: 949 euro (1279 Euro)

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 79,09 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Attenzione però: la consegna senza costi aggiuntivi è prevista tra il 18 Ottobre 2022 ed il 2 Novembre 2022, con la spedizione garantita entro 1-2 mesi.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni da danni accidentali a 150,85 Euro o sempre per due anni anche contro furto e danni accidentali a 173,49 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse, per non perdere questa promozione. Nella confezione è compreso anche il caricatore da 25W per la ricarica rapida.