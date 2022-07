Samsung Galaxy S22 Ultra è un successo: le vendite superano ogni aspettativa

Samsung Galaxy S22 Ultra aveva un compito difficile: convertire gli utenti dei Samsung Galaxy Note, lineup ormai defunta, ai device della serie S. Stando agli ultimi dati commerciali, lo smartphone sembra essere ampiamente riuscito nel suo obiettivo: a quanto pare, infatti, il Galaxy S22 Ultra sarebbe un successo commerciale enorme.

Stando a quanto riportato dal noto leaker Ice Universe su Weibo, infatti, il Galaxy S22 Ultra ha venduto 11 milioni di unità in tutto il mondo, superando di gran lunga le vendite di qualsiasi phablet della linea Note. Un successo su tutta la linea per Samsung, insomma, nonostante il prezzo elevato del device e le recenti critiche ai Galaxy S22 per il throttling delle performance.

Sfortunatamente, però, pare che il successo commerciale dell'S22 Ultra sia andato alle spese di Galaxy S22 e S22+: i due telefoni meno costosi della lineup di quest'anno di Samsung, infatti, sembrano aver fatto registrare molte meno vendite del previsto, tanto che pare che il colosso di Suwon abbia delle scorte enormi di invenduto dei due smartphone.

Tra le feature che potrebbero aver attirato l'utenza verso l'acquisto di un Galaxy S22 Ultra, comunque, troviamo l'integrazione della S Pen nel corpo dello smartphone, il nuovo processore Exynos 2200 (o Snapadragon 8 Gen1, nei modelli destinati al mercato americano), oppure anche il sistema quad-camera posteriore, che vanta, accanto ad una lente principale, un grandangolo e un teleobiettivo, anche una lente periscopica con zoom ottico 10x.

L'incredibile successo dell'S22 Ultra, poi, arriva nonostante il telefono abbia un prezzo di vendita che parte da 1.199,99 Dollari in gran parte del mondo, che lo rende lo smartphone flagship non pieghevole più costoso sul pianeta, arrivando persino a sorpassare il costo di un iPhone 13 Pro Max.