Samsung Galaxy S22 Ultra in tinta Turkish Rose si mostra in un bellissimo render

Pochi giorni fa abbiamo scoperto che Samsung Galaxy S22 avrà 1 TB di memoria in alcune configurazioni. Oggi, invece, il device è tornato sotto ai riflettori grazie agli splendidi render di Samsung Galaxy S22 Ultra trapelati in rete grazie al noto leak Evan Blass. Le immagini mostrano il device nella colorazione Turkish Rose.

Questa colorazione, non ancora ufficializzata da Samsung, dovrebbe affiancare le tinte Nero, Bianco, Rosso Scuro e Verde del device e dovrebbe essere di un colore simile a quello del bronzo. Inoltre, vale la pena notare che i render sono estremamente simili alle foto del modello dummy del Galaxy S22 Ultra di cui sono emerse diverse fotografie la scorsa settimana.

Potete dare un'occhiata ai render nell'immagine in calce. Stando alle immagini, il Galaxy S22 Ultra avrà un design rettangolare piuttosto squadrato, che comprenderà però degli spigoli laterali leggermente ricurvi. Lo smartphone, inoltre, avrà anche uno slot per l'alloggio della S Pen, che non era invece presente nel Galaxy S21 Ultra e che dovrebbe essere una delle numerose feature ereditate dai Galaxy Note.

Il render conferma anche che Samsung Galaxy S22 non avrà un modulo per la fotocamera separato dal resto del pannello posteriore, poiché gli obiettivi del device si troveranno direttamente sul retro del telefono, risparmiando qualche millimetro di spessore. Stando ad alcuni leak delle scorse settimane, comunque, il Galaxy S22 Ultra sarà uno dei migliori smartphone fotografici di sempre grazie all'ottimizzazione software e all'uso dell'IA per le fotografie, anche al netto di un comparto hardware praticamente identico al predecessore.

Sotto la scocca di Samsung Galaxy S22 Ultra troveremo un chipset Snapdragon 8 Gen 1 o un Exynos 2200, a seconda del mercato di riferimento: il SoC Qualcomm è stato presentato a fine dicembre, mentre Exynos 2200 verrà mostrato l'11 gennaio, stando a quanto comunicato direttamente dal colosso coreano.