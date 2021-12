Samsung Galaxy S22 Ultra trapela in tutte le angolature: foto dal vivo

In seguito al mastodontico leak relativo a Samsung Galaxy S21 FE, un altro dispositivo del brand è trapelato online. Infatti, sono emerse diverse foto dal vivo di Samsung Galaxy S22 Ultra.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e SamMobile, il tipster hypark22 ha pubblicato su Twitter diverse foto che sembrano ritrarre un po' in tutte le angolature un'unità dummy dello smartphone, rigorosamente in colorazione Black. Risulta difficile verificare la veridicità delle immagini, ma il design che si sta facendo vedere online è in linea con le indiscrezioni emerse in precedenza.

Il modulo fotografico presente sul retro è infatti proprio quello emerso nei più recenti leak riguardanti Samsung Galaxy S22 Ultra (d'altronde, nonostante le dovute differenze, c'è anche un forte "richiamo" alla disposizione delle lenti di Galaxy S21 Ultra 5G, quindi sembra probabile che si opti per questa strada). Anteriormente sembra invece fare capolino un foro per la fotocamera di piccole dimensioni. Nella parte inferiore si fa inoltre notare lo slot per la S Pen.

Per il resto, del focus sul comparto fotografico di Samsung Galaxy S22 Ultra si è già discusso parecchio, così come della possibile presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200 (a seconda dei mercati) e di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 45W (niente caricatore in confezione). Rumor e leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere: secondo le ultime indiscrezioni, l'uscita della gamma Galaxy S22 dovrebbe avvenire a febbraio 2022.