Samsung Galaxy S22 Ultra è sempre più vicino: trapelano in rete le specifiche tecniche

Mentre OnePlus ha quasi svelato OnePlus 10 Pro, si è aperto anche il fronte dei leak sui prossimi Galaxy S22 di Samsung. Nella fattispecie, lo youtuber Zaryab Khan ha pubblicato in rete nuove informazioni sulle specifiche del Galaxy S22 Ultra che Samsung dovrebbe presentare prossimamente.

Come mostriamo nell'infografica presente in calce, il dispositivo sfoggerà un nuovo comparto fotografico in cui dominerà la nuova "Super Clear Lens" da 108 megapixel, che secondo quanto affermato sarà significativamente migliore rispetto al Galaxy S21 Ultra.

La fotocamera principale sarà accompagnata da una lente ultra grandangolare da 12 megapixel e due teleobiettivi da 10 megapixel, mentre la fotocamera frontale sarà da 40 megapixel.

Il foglio delle specifiche conferma anche le colorazioni Phantom Black, Phantom White, Green e Burgundy, mentre il processore da l'Exynos 2200 da 4nm. Per quanto riguarda la memoria, il dispositivo sarà disponibile nelle varianti da 128/256/512GB, con 8/12GB di RAM. La batteria, infine, sarà da 5000 mAh.

Il dispositivo mostrato nel render sfoggia uno schermo QHD+ da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2x e risoluzione di 3080x1440 pixel, con S-Pen presente al suo interno.

Nessuna informazione sui prezzi, tanto meno sulla data di lancio. Di recente però sono emersi alcuni benchmark del Galaxy S22 Ultra che però non hanno colpito positivamente.