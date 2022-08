Samsung Galaxy S22, l'update che tutti aspettavano: disponibile beta pubblica Android 13!

I precedenti segnali di Android 13 in arrivo su Samsung Galaxy S22 erano corretti: anche in Europa è arrivata la prima beta pubblica di One UI 5.0 per la serie S22. L’aggiornamento è arrivato in queste ore in Germania ed è destinato a raggiungere il resto del Vecchio Continente nel corso dei prossimi giorni.

Per essere esatti, come ripreso da GSMArena, il firmware S90xBXXU2ZHV4 o S90xBOXM2ZHV4 dal peso di 2,5 GB e con la patch di sicurezza di agosto 2022 è ufficialmente approdato sui tre smartphone top di gamma Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra e include tutte le nuove funzionalità native di Android 13 con la personalizzazione firmata Samsung.

Per esempio, come si evince dal changelog completo, l’esperienza utente godrà di migliorie importanti alla fluidità delle animazioni e alla gestione delle notifiche, mentre il riconoscimento dei caratteri è abilitato nella Galleria cosicché si possa copiare rapidamente il testo dagli screenshot. Inoltre, verranno visualizzati alcuni suggerimenti intelligenti in base al testo.

Altre novità menzionate nel registro delle modifiche riguardano gesti per abilitare il multitasking a schermo diviso, novità per i widget, impostazioni di suono e vibrazione migliorate, nuove funzionalità per le routine Bixby e nuovi adesivi AR. O ancora, l'app della fotocamera ora mostra un istogramma in modalità Pro, Samsung DeX è stato migliorato e la maggior parte delle app Samsung è stata aggiornata.

Il rilascio stabile di One UI 5.0 è previsto per ottobre 2022, ma probabilmente sapremo maggiori dettagli durante l’evento Galaxy Unpacked del 10 agosto 2022.