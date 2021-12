Samsung Galaxy S22: l'uscita è stata posticipata a causa dell'S21 FE?

Si complica il rebus delle uscite di Samsung per il 2022. Mentre l'azienda si appresta a lanciare Samsung Galaxy S21 FE a inizio gennaio, pare che i dispositivi flagship della serie Galaxy S22 dovranno aspettare qualche settimana in più rispetto a quanto originariamente preventivato, poiché il loro lancio sarebbe stato posticipato.

Grazie ad un report degli scorsi giorni sappiamo che Samsung si aspetta grandi vendite dagli S22, la cui uscita, secondo molti insider, dovrebbe essere programmata per la fine di gennaio, a poche settimane di distanza da quella del Galaxy S21 FE. Tuttavia, sono sempre di più gli esperti che ritengono che i Galaxy S22 saranno presentati a febbraio, con un posticipo di due o tre settimane rispetto alla data di uscita originariamente preventivata dal colosso coreano.

Il motivo di questa scelta sarebbe l'uscita a gennaio di Samsung Galaxy S21 FE, che potrebbe cannibalizzare (o essere cannibalizzato da) le vendite della serie S22 dell'azienda, che per questo avrebbe deciso di posticipare il lancio dei propri device flagship. Sui piani dell'azienda vi è poi un altro problema incombente: l'S21 FE, infatti, dovrebbe essere presentato pochi giorni prima del CES 2022, per essere mostrato nel corso della fiera, ma Samsung, secondo alcune voci di corridoio, potrebbe saltare la convention per via di preoccupazioni relative alla situazione pandemica. Non è chiaro, però, cosa ne sarebbe della release dell'ultimo device della linea S21 in caso il colosso coreano non decidesse di prendere parte al CES.

Riguardo ai Galaxy S22, la data di presentazione più probabile è quella dell'8 febbraio, con un lancio nei negozi fissato per il 18 dello stesso mese: queste date erano state fatte trapelare dall'insider Jon Prosser più di un mese fa, quando ancora non si parlava di un ritardo nel lancio di Samsung Galaxy S22 e tutti credevano che il device sarebbe arrivato sul mercato a gennaio 2022.