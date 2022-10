Per Samsung Galaxy S22 vendite superiori al Galaxy S21? L'indizio da Samsung

Mentre continuano ad emergere indiscrezioni sul Samsung Galaxy S23, Samsung ha fatto il punto sul riscontro ottenuto dalla serie Galaxy S22, il cui riscontro evidentemente è stato superiore a quello del Galaxy S21.

Nella conference call tenuta qualche ora fa, in cui ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre del 2022, Samsung ha spiegato che “anche la serie Galaxy S22, lanciata nel primo semestre, ha mantenuto un solido slancio delle vendite, registrando una crescita significativa dei ricavi rispetto all’anno precedente”.

La dichiarazione non è esplicita, ma conferma come i Galaxy S22 stiano registrando un ottimo andamento delle vendite, che sta aiutando Samsung più dell’S21 dello scorso anno. Non è chiaro se il colosso coreano stia piazzando più varianti Plus ed Ultra o se questa indicazione sia legata dalla distribuzione dei modelli con più memoria.

Samsung ha anche sottolineato che la nuova generazione di foldable sta superando i predecessori, e nel documento spiega che “le vendite di Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 hanno mostrato una forte crescita rispetto ai modelli precedenti, nonostante un contesto di mercato difficile”. Ad ogni modo, ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione del Samsung Galaxy Z Fold 4 a cura di Alessio Ferraiuolo.