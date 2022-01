Samsung Galaxy S22 è vicino: in rete data ed orario di lancio

A poche ore dalla pubblicazione dei prezzi europei del Galaxy S22 di Samsung, sul web è emersa l'ultima informazione che mancava all'appello per chiudere il cerchio intorno alla nuova lineup di smartphone top di gamma 2022 della società coreana: la data ed orario di lancio.

Come noto, infatti, la scorsa settimana Samsung ha confermato l'Unpacked di Febbraio 2022 in cui presenterà i dispositivi, ma non ha comunicato alcuna data. In nostro soccorso però è arrivato il provvidenziale Evan Blass, il leaker noto come Evlaks, secondo cui il lancio della serie Galaxy S22 avverrà il prossimo 9 Febbraio 2022.

In un'immagine promozionale pubblicata, che proponiamo in calce, si vede l'invito che Samsung dovrebbe inviare alla stampa per l'Unpacked soprannominato "The Epic Standard", che dovrebbe andare in scena il 9 Febbraio 2022 alle ore 15, ma non è chiaro di quale fuso orario.

Indipendentemente da tutto, però, sembra ormai chiaro che il Galaxy S22 è dietro l'angolo e mancano davvero pochi giorni alla presentazione. Samsung a questo punto dovrebbe inviare gli inviti alla stampa nel corso dei prossimi giorni.

Nel corso del keynote però dovrebbe essere presentato anche il Galaxy Tab S8, anch'esso trapelato nelle ultime ore grazie ad alcuni leak emersi direttamente da Amazon Italia. Dei due dispositivi conosciamo praticamente tutto, ed ora manca solo il reveal.