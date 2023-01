Samsung Galaxy S22 e Z Flip4 in sconto da Trony, fino 22% in meno

Dopo la chiusura del precedente volantino di fine 2022 da Trony, la stessa catena di distribuzione prosegue con nuove promozioni per inizio anno. Tra di esse notiamo, in particolare, gli smartphone Samsung Galaxy S22 e Z Flip4 a prezzi interessanti grazie a tagli fino al 22% sul listino.

Come nostra prassi, vediamo le specifiche tecniche dei due dispositivi di fascia alta: il Samsung Galaxy S22 5G presenta sotto la scocca 256 GB di archiviazione (non espandibile) e 8 GB di RAM, accompagnati dal SoC proprietario Exynos 2200 e da una batteria da 3.700 mAh. Lo schermo è il tipico Dynamic AMOLED 2X proprietario, con diagonale pari a 6,1 pollici e refresh rate massimo di 120Hz. Il comparto fotocamera, infine, si compone di tre sensori sul retro con principale da 50 MP e lente singola anteriore da 10 MP.

Il Samsung Galaxy Z Flip4 da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna ha anch’esso una batteria da 3.700 mAh, mentre il SoC è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con frequenza massima pari a 3,18 GHz. Il display principale pieghevole è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a 120Hz massimi, mentre la cover ha un pannello da 1,9 pollici Super AMOLED. Non mancano poi due fotocamere principali da 12 MP e una per i selfie da 10 MP.

Il prezzo del top di gamma pieghevole scende da 1.199 euro a 939 euro, ovvero del 22%; nel caso del Samsung Galaxy S22, invece, si passa da 929 euro a 789 euro con un taglio del 15%. Il pagamento può essere effettuato in entrambi i casi in tre rate senza interessi con Klarna, e le spese di spedizione vanno pagate a parte per un minimo di 5,99 euro. In alternativa, potete recarvi presso i punti vendita Trony in Italia e verificare se la promozione vale non solamente online.

