Samsung Galaxy S23 da 256Gb in sconto su Amazon per il Black Friday

Se qualche minuto fa su queste pagine abbiamo riportato lo sconto sul Google Pixel 7a con Pixel Buds in bundle, ora ci spostiamo verso un altro smartphone molto popolare e che può essere acquistato a prezzo ridotto sull'e-commerce in occasione della settimana del Black Friday: il Samsung Galaxy S23 nella variante con 256 gigabyte

Le offerte abbracciano varie colorazioni:

Samsung Galaxy S23 , Caricatore incluso, Smartphone Android, Display 6.1'' Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 256 GB, 3.900 mAh, Lavender [Versione italiana]: 699,90 Euro

La consegna su tutti e tre i modelli è prevista per martedì 28 Novembre 2023, ed è anche possibile effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Ricordiamo che su queste pagine è disponibile anche il nostro hub dedicato al Black Friday 2023.