Samsung Galaxy S23+, 400 Euro di sconto su Amazon a pochi giorni da S24

Nello stesso giorno in cui Samsung ha annunciato l'evento Unpacked di Gennaio 2024, nel corso del quale sarà presentata la nuova gamma Galaxy S24, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti sul Galaxy S23+, su cui è possibile risparmiare 430 Euro rispetto al prezzo di listino.

Di seguito le varianti in offerta:

Samsung Galaxy S23+, 256 GB, Green: 799 Euro (1229 Euro)

Samsung Galaxy S23+, 256 GB, Lavender: 799 Euro (1229 Euro)

Samsung Galaxy S23+, 256 GB, Cream: 799 Euro (1229 Euro)

Samsung Galaxy S23+, 256 GB, Phantom Black: 799 Euro (1229 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 5 Gennaio 2024 se si effettua l'ordine in giornata odierna. Disponibile anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.