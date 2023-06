Samsung Galaxy S23: ultimo aggiornamento cambia completamente la fotocamera

Samsung prosegue nella sua strada del supporto e del miglioramento dell'esperienza sui suoi modelli flagship della famiglia S23. Dopo avervi raccontato della potente app Galaxy Enhance-X nell'approfondimento dedicato, torniamo a parlare di fotografia.

L'ultimo aggiornamento di giugno per la famiglia Galaxy S23, infatti, si concentra proprio sul comparto fotografico ed è finalmente in dirittura d'arrivo anche in Europa.

Il rollout è attualmente in corso nel Vecchio Continente e i fortunati possessori di S23, S23+ e S23 Ultra dovrebbero ricevere a breve la notifica dell'aggiornamento, che dovrebbe rispondere alla versione firmware S91xBXXU2AWF1 da ben 2.2 GB.

Oltre ad aggiornare il dispositivo con le più recenti patch di sicurezza (proprio giugno 2023), il nuovo firmware migliora in maniera sensibile anche le fotocamere e il funzionamento lato software, a partire dall'autofocus, risolvendone i problemi, e dalla modalità Notte, che viene ulteriormente migliorata nella processazione degli scatti.

Inoltre, in modalità Ritratto viene aggiunta la possibilità di effettuare lo zoom 2x.

Oltre a ciò, molteplici sono anche le aggiunte al resto dell'impianto software degli smartphone, a partire dalle animazioni di sistema, ancora più fluide, e passando per il feedback aptico, ora più preciso.

Non meno importante la novità in termini di sicurezza. Secondo quanto riportato da SamMobile, infatti, con questo aggiornamento non sarà più possibile disattivare la scorciatoia per chiamare numeri in caso di emergenza.

Se non vedete l'ora di ricevere l'ultima build per il vostro Galaxy, ecco come aggiornare uno smartphone Android.